S ISHIMITSU&CO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

S ISHIMITSU&CO hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 104.65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48.41 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat S ISHIMITSU&CO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.64 Milliarden JPY im Vergleich zu 18.34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch