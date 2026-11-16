S ISHIMITSU&CO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

S ISHIMITSU&CO präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52.46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30.94 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 18.67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch