S Hotels and Resorts hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.04 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S Hotels and Resorts ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.040 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.63 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch