S H Kelkar And Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S H Kelkar And Company gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1.05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S H Kelkar And Company 0.660 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat S H Kelkar And Company im vergangenen Quartal 6.36 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S H Kelkar And Company 5.54 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch