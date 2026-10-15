S Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

S Foods gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte S Foods 65.45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat S Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 123.66 Milliarden JPY im Vergleich zu 115.21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch