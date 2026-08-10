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10.08.2026 06:37:00
S E stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
S E hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
S E hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.400 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.16 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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