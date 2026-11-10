S E legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

S E hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.45 JPY gegenüber 0.520 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat S E in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.90 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch