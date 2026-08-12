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12.08.2026 06:37:00
S Chand and Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
S Chand and Company hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei S Chand and Company ein EPS von -3.770 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.15 Milliarden INR – ein Plus von 11.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S Chand and Company 1.03 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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