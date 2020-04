S+B-Aktie dreht ins Minus: Schmolz+Bickenbach beruft Markus Boening als neuen Finanzchef

Schmolz+Bickenbach (S+B) hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden.

Markus Boening wird spätestens per 1. Oktober 2020 neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung des Stahlkonzerns, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der amtierende CFO Matthias Wellhausen habe sich entschieden, das Unternehmen nach erfolgter Refinanzierung im Laufe des Jahres 2020 zu verlassen.

Boening verfügt den Angaben zufolge über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung als CFO in mehreren Industrieunternehmen der Automobilzulieferindustrie, der Stahlindustrie und der pharmazeutischen Industrie. Zuletzt war er Finanzchef bei der Tekfor Holding im hessischen Hausach/Eschborn. Davor war er bei der Aenova Holding (Bayern), AM/NS (Alabama, USA) oder der ThyssenKrupp Budd Company (Michigan, USA) tätig.

Wellhausen leitet die Finanzen von S+B seit April 2015. Er habe eine massgebende Rolle in der Umsetzung der Konzernstrategie, im Aufbau der Finanzfunktionen sowie in der finanziellen Steuerung des Unternehmens gehabt, schreibt das Unternehmen weiter. Er wird dem Unternehmen bis zum Jahresende 2020 vollumfänglich zur Verfügung stehen, um einen nahtlosen Übergang an seinen Nachfolger sicherzustellen.

Nachdem die S+B-Aktie an der SWX in einer ersten Reaktion zulegen konnte, ist sie inzwischen ins Minus gedreht und verliert zeitweise 1,61 Prozent auf 0,18 Franken.

yr/uh

Zürich (awp)