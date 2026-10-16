Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein
Hohe Anleiherenditen schrecken Peter Schiff nicht: Gold bleibt sein Favorit, bei Aktien setzt er auf eine Überraschung
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
SpaceX-Aktie tiefer: Trump will nicht für Starlink-Drosselung verantwortlich sein
Franken steigt vor dem Wochenende zum US-Dollar und Euro
Suche...
16.10.2026 22:31:44

S&P/TSX Composite Index Edges Slightly Higher As Energy Stocks Rally, Tech Stocks Plunge

(RTTNews) - After failing to sustain an early move to the upside, Canadian stocks fluctuated over the course of the trading session on Friday.

The benchmark S&P/TSX Composite Index initially extended yesterday's surge before giving back ground. The index spent much of the rest of the day lingering near the unchanged before eventually closing up 39.45 points or 0.1 percent at 36.176.55.

The volatility on Bay Street came as traders weighed an extended surge by the price of crude oil against renewed concerns about the AI trade.

Contributing to the modestly higher close by the S&P/TSX Composite Index, energy stocks rallied along with the price of crude oil, with the S&P/TSX Capped Energy Index surging by 2.7 percent.

U.S. crude oil futures spiked back above $100 a barrel for the first time in a month as Iran has re-escalated its attacks in the Strait of Hormuz and the purported "energy ceasefire" between Russia and Ukraine has seemingly unraveled.

Consumer staples stocks also turned in a strong performance on the day, as reflected by the 1.6 percent gain posted by the S&P/TSX Capped Consumer Staples.

On the other hand, technology stock plummeted amid concerns about debt-fueled AI infrastructure spending, resulting in a 3.5 percent nosedive by the S&P/TSX Capped Information Technology Index.

Healthcare stocks also showed a notable move to the downside, dragging the S&P/TSX Capped Health Care Index down by 1.5 percent.

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Zinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 42/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.