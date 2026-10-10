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10.10.2026 10:42:37

S&P senkt Ausblick für Stadt Zürich auf "negativ" - Ratings bestätigt

S&P Global
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Zürich (awp) - S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Stadt Zürich auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Die Lang- und Kurzfristratings "AAA/A-1+" bestätigte die Ratingagentur in der Mitteilung von Freitagabend.

Hinter der Anpassung stehen wachsende Risiken, dass die Stadt ihre Defizite und den Schuldenanstieg nicht wie geplant eindämmen kann. Steigende Ausgaben und ein ambitioniertes Investitionsprogramm belasten laut den Angaben die Finanzlage. Zudem könnte der politische Konsens für die nötigen Sparmassnahmen ausbleiben.

Die Bestätigung der Ratings begründet S&P mit der sehr starken Wirtschaft und Steuerbasis der Stadt, ihrer weiterhin vorsichtigen Finanzpolitik sowie dem verlässlichen Zugang zum Kapitalmarkt.

ls/

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