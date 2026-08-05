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05.08.2026 16:23:39
S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Juli
DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 54,6 von 51,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,6 vorhergesagt, was dem vorläufigen Wert für Juli entsprochen hätte.
Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juli beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,5 von 51,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
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