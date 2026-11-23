Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone -Wirtschaft ist im November auf Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verharrte bei 51,7 Punkten, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,5 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 52,9 Punkte von 52,7 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 52,6 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 51,2 Punkte von 52,8 im Vormonat. Ökonomen hatten einen stabilen Stand von 52,8 Punkte erwartet.

"Auf der übergeordneten Ebene signalisieren die PMI-Flashes für November einen stabilen Aufwärtstrend im Euroraum, was einem Wirtschaftswachstum von annähernd 0,3 Prozent im vierten Quartal 2026 entspricht", kommentierte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Das Gesamtbild einer anhaltend widerstandsfähigen Entwicklung kaschiere jedoch besorgniserregende Unterschiede auf Länderebene, fügte er hinzu. Während sich der Aufwärtstrend in Deutschland so kräftig beschleunigte wie seit März 2022 nicht mehr, schrumpfte die Wirtschaftsleistung in Frankreich zum zweiten Mal hintereinander und so deutlich wie zuletzt vor einem halben Jahr.

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November 23, 2026 04:09 ET (09:09 GMT)