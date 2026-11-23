Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im November wider Erwarten verstärkt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,0 von 53,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für November hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,2 erwartet.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,0 von 54,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 54,0 von 52,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,3 gelautet.

"Die Wachstumsverlangsamung zu Beginn des vierten Quartals hat sich als kurzlebig erwiesen", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Erfreulicherweise hat neben dem anhaltenden Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe, der weiterhin von steigenden Exportaufträgen gestützt wird, auch die Nachfrage im stärker binnenorientierten Dienstleistungssektor so kräftig angezogen wie seit einem Jahr nicht mehr, was darauf hindeutet, dass der Aufschwung an Breite gewonnen hat."

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November 23, 2026 03:44 ET (08:44 GMT)