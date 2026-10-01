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01.10.2026 10:03:41
S&P Global: Deutsche Industrie wächst kräftig im September
DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Industrie hat im September zwar nachgelassen, blieb aber stark. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,9 von 54,3 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,8 ermittelt worden. Zudem sind die Unternehmen optimistisch, dass sich diese Entwicklung im kommenden Jahr fortsetzen wird, denn der Geschäftsausblick fiel so positiv aus wie seit Februar nicht mehr.
Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. All das passierte trotz andauernder Lieferverzögerungen und des wieder anziehenden Inflationsdrucks infolge gestiegener Energiepreise.
Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)
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