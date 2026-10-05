S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im September in Schwung

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im September lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,9 von 49,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Auch vorläufig war für September ein Wert von 52,9 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im September beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,8 von 51,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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October 05, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)