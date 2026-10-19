S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron

NVIDIA und Micron Technology prägen das Gewinnwachstum im Index

Speicherpreise belasten NVIDIA und stützen zugleich Micron Technology

Alphabet und Apple liefern die nächsten Prüfsteine der Saison

NVIDIA, der Anbieter von KI-Beschleunigern und Rechenzentrumsplattformen, und Micron Technology sollen laut Yahoo Finance, das sich auf eine ZeroHedge-Analyse beruft, mehr als ein Drittel des Gewinnwachstums je Aktie im S&P 500 im dritten Quartal tragen.

An der Spitze steht Micron mit einem Beitrag von 19 Prozent zum erwarteten Gewinnwachstum, gefolgt von NVIDIA mit 15 Prozent. Zusammen vereinen beide Halbleiterhersteller damit 34 Prozent auf sich. Meta steuert weitere 7 Prozent bei, Alphabet 6 Prozent und Amazon 4 Prozent. Damit entfallen allein auf diese fünf Unternehmen 51 Prozent des erwarteten Gewinnwachstums je Aktie im S&P 500.

Für KI-Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, wie stark der Index an wenigen Namen hängt.

NVIDIA und Micron - zwei Namen tragen das Wachstum

Die Analyse rechnet vor, dass NVIDIA und Micron Technology zusammen mehr Gewinnwachstum erzeugen sollen als die unteren 490 Unternehmen des S&P 500. KI-Infrastrukturfirmen insgesamt kämen demnach auf mehr als die Hälfte des Wachstums.

Analysten erwarten für das abgeschlossene dritte Quartal ein Gewinnplus von 29,5 Prozent im S&P 500, für das Gesamtjahr 2026 sind es 32,4 Prozent. Es wäre damit das achte Quartal in Folge mit einer zweistelligen prozentualen Gewinnsteigerung.

Dan Ives von Yorkville Ives verwies darauf, dass die KI-Infrastrukturausgaben der fünf grössten Cloud-Plattformen 2026 bei rund 850 Milliarden US-Dollar lägen. Er sehe sich im "3. Inning eines 9-Inning-Spiels" und zähle NVIDIA zu seinen Top-Picks im Techsektor.

NVIDIA: Rekordumsatz, Margendruck

NVIDIA meldete Ende August für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 106 Prozent zum Vorjahr. Das Data-Center-Geschäft steuerte 89,0 Milliarden US-Dollar bei. Für das dritte Geschäftsquartal peilt der Konzern 108,0 Milliarden US-Dollar an, ohne Umsätze mit Data-Center-Compute in China.

Finanzchefin Colette Kress stellte für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent in Aussicht. Die Bruttomarge soll bei 71 bis 72 Prozent den Boden erreichen, weil die Speicherpreise stärker steigen als erwartet. Die Debatte um zirkuläre Finanzierung sprach der Konzern selbst an.

Die UBS stufte NVIDIA laut TipRanks am vergangenen Freitag mit Buy und einem Kursziel von 300 US-Dollar ein. Exane BNP Paribas hob das Ziel am 5. Oktober bei Buy von 285 auf 345 US-Dollar, Citi nannte am Tag darauf 315 US-Dollar. Der Konsens aus 33 Analysten lautet Strong Buy, das mittlere Kursziel liegt bei 324,20 US-Dollar bei einer Spanne von 275 bis 465 US-Dollar.

Micron Technology profitiert vom Preisanstieg

Die Preisentwicklung bei Speicherchips belastet NVIDIA, begünstigt aber Micron Technology. Der Speicherhersteller steigerte den Umsatz im Geschäftsquartal bis zum 3. September 2026 auf 54,23 Milliarden US-Dollar nach 11,32 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 33,42 US-Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 87,0 Prozent.

Für das nächste Quartal stellt Micron Technology 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 38,15 US-Dollar in Aussicht. CEO Sanjay Mehrotra erwartet ein "noch stärkeres" Geschäftsjahr 2027.

Alphabet und Apple folgen

Alphabet und Apple legen ihre Zahlen in den kommenden Wochen vor.

Alphabet berichtet am 28. Oktober 2026. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden US-Dollar, Google Cloud legte um 82 Prozent zu. Die Investitionen von 44,9 Milliarden US-Dollar drückten den freien Cashflow ins Minus.

Der iKonzern Apple will am 2. November die Bilanz für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorlegen. Dabei werden auch erste Verkäufe des iPhone 18 Pro berücksichtigt. NVIDIA nennt Apple zudem als Kunden, dessen Private Cloud Compute auf NVIDIA-GPUs setzt.

Worauf Anleger nun achten

Für Anleger ergibt sich daraus ein doppelter Befund. Einerseits ist die KI-Rally fundamental unterlegt, denn es sind echte Gewinne und keine blossen Zukunftsversprechen, die die Kurse tragen. Ein Basisinvestment in den Profiteuren der KI-Infrastruktur bleibt daher begründbar, und wer bislang gar nicht engagiert ist, kann über gestaffelte Käufe einsteigen, statt vor den Zahlen alles auf eine Karte zu setzen. Andererseits wächst das Klumpenrisiko: Wer beispielsweise einen breiten S&P-500- ETF hält, ist faktisch bereits massiv auf denselben Trend ausgerichtet. Enttäuschen NVIDIA oder Micron bei Ausblick oder Margen, trifft das nicht nur die Einzeltitel, sondern den gesamten Index. Hinzu kommt, dass Micron als Speicherhersteller traditionell einem ausgeprägten Preiszyklus unterliegt, Rekordgewinne also selten ein Dauerzustand sind. Auch das Zinsumfeld mahnt zur Vorsicht: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt bei rund 5,3 Prozent, was hohe Bewertungen anfälliger macht.

Sinnvoll erscheint daher eine Haltung zwischen Teilhabe und Absicherung: bestehende KI-Positionen halten, aber Gewichtungen regelmässig überprüfen und Gewinne gegebenenfalls teilweise mitnehmen, wenn einzelne Titel das Depot dominieren. Als Ergänzung bieten sich gleichgewichtete Indexprodukte, europäische oder defensive Sektoren sowie Anleihen an, die bei diesem Zinsniveau wieder eine echte Alternative darstellen. Der wichtigste Frühindikator bleiben die Investitionsprognosen von Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta: Solange diese steigen, ist das Fundament intakt; ein Abflachen der Capex-Pläne wäre das deutlichste Warnsignal für die gesamte Kette.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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