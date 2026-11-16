Ryvyl: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ryvyl äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Ryvyl hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.450 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.4 Millionen USD – ein Plus von 22.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryvyl 2.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch