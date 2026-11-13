Ryoyo Ryosan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ryoyo Ryosan lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 89.37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ryoyo Ryosan 33.24 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 105.20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ryoyo Ryosan 89.92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch