Ryoyo Ryosan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ryoyo Ryosan lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69.52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 59.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82.33 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98.66 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch