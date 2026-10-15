Ryohin Keikaku vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ryohin Keikaku hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33.65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.67 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 232.80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 143.98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 95.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 923.59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 784.63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch