Ryohin Keikaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ryohin Keikaku hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ryohin Keikaku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.460 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5.90 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ryohin Keikaku einen Umsatz von 5.27 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch