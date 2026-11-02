Ryoden Trading gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ryoden Trading lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7.22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.09 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ryoden Trading einen Umsatz von 52.64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch