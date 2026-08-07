Ryobi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ryobi veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ryobi 82.68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 80.83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch