Ryman Hospitality Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryman Hospitality Properties hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 655.8 Millionen USD gegenüber 592.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch