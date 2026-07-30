Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’066 0.9%  Bitcoin 51’815 -1.0%  Dollar 0.8140 -0.6%  Öl 90.9 8.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Logitech2575132Partners Group2460882Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Novartis1200526BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Apple-Aktie im Blick: Konzern verklagt OpenAI wegen Geheimnisverrats durch Ex-Mitarbeiter
Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise
Ausblick: Strategy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot
30.07.2026 04:17:43

Ryerson Holding Corp. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Ryerson Holding Corp. (RYI) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $15.5 million, or $0.30 per share. This compares with $1.9 million, or $0.06 per share, last year.

Excluding items, Ryerson Holding Corp. reported adjusted earnings of $27.6 million or $0.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 71.6% to $2.006 billion from $1.169 billion last year.

Ryerson Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.5 Mln. vs. $1.9 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.06 last year. -Revenue: $2.006 Bln vs. $1.169 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.40

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

29.07.26 Logo WHS Fed-Entscheidung live: Hält die Notenbank still – oder kommt der nächste Zinsschock?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
29.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An einem wichtigen Widerstand
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’084.47 19.43 SK3BLU
Short 15’385.99 13.88 SWBWSU
Short 15’975.42 8.83 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’486.10 29.07.2026 17:30:21
Long 13’886.96 19.82 SXBF7U
Long 13’543.03 13.55 SABIUU
Long 12’964.45 8.86 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Mittwochabend ausgebremst
Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.