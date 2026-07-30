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30.07.2026 04:17:43
Ryerson Holding Corp. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Ryerson Holding Corp. (RYI) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $15.5 million, or $0.30 per share. This compares with $1.9 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, Ryerson Holding Corp. reported adjusted earnings of $27.6 million or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 71.6% to $2.006 billion from $1.169 billion last year.
Ryerson Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.5 Mln. vs. $1.9 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.06 last year. -Revenue: $2.006 Bln vs. $1.169 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.37 To $ 0.40
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