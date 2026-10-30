Ryerson: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryerson stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ryerson -0.460 USD je Aktie verdient.

Ryerson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch