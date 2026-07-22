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22.07.2026 06:37:00
Ryanair vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ryanair stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Ryanair mit einem Umsatz von insgesamt 4.38 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.34 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1.07 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.511 EUR sowie einem Umsatz von 4.41 Milliarden EUR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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