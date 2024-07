Ryanair- und Lufthansa-Aktie leichter: Swiss, Ryanair, Air France und Eurowings von IT-Störung betroffen

"Wir erleben derzeit eine Störung des Netzwerks wegen eines weltweiten IT-Ausfalls eines Drittanbieters, der ausserhalb unserer Kontrolle liegt", teilte die Airline auf der Plattform X mit. "Wir raten allen Passagieren, mindestens drei Stunden vor der geplanten Abflugzeit am Flughafen anzukommen." Wer heute reise und noch nicht eingecheckt habe, könne das am Flughafen tun.

Eurowings von IT-Störung betroffen

Die Fluggesellschaft Eurowings streicht aufgrund anhaltender technischer Störungen auch nach 15 Uhr weitere Flüge. "Wir streichen immer noch schwerpunktmässig innerdeutschen Flüge auch über 15 Uhr hinaus", sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutsche Presse-Agentur. Damit solle das betroffene IT-System weiterhin entlastet werden.

Wann der Flugverkehr wieder ohne Einschränkungen laufen kann, war am Nachmittag offen. "Wir setzen alles dran, dass sich die Lage bis morgen normalisiert hat, aber bestätigen kann ich das noch nicht", so die Sprecherin.

Laut der Unternehmenswebsite sind über 80 Flüge von den Annullierungen betroffen. Von einer innerdeutschen Flugstreichung betroffene Fluggäste seien gebeten, eigenständig ein Bahnticket zu buchen und dieses zur Erstattung einzureichen, teilte Eurowings mit. Sobald die Störung behoben sei, würden Passagiere umgehend auf alternative Flüge umgebucht.

Probleme bei Check-In- und Boarding-Prozessen

Die Fluggesellschaft ist nach eigenen Angaben von einer grossflächigen globalen Störung eines IT-Unternehmens betroffen. Dadurch seien die Check-In- und Boarding-Prozesse beeinträchtigt. Ein Online-Check-in sei derzeit nicht möglich. "Alle von der IT-Störung betroffenen Prozesse liegen ausserhalb unserer Kontrolle", hiess es.

Ein fehlerhaftes Software-Update hatte am Morgen weltweit weitreichende Störungen ausgelöst. Als Ursache nannte der Softwareanbieter Crowdstrike ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems mit dem Namen "Falcon Sensor". Die IT-Sicherheitsfirma erklärte am Mittag den Fehler für behoben. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen.

Keine Vorabend-Gepäckaufgabe

Trotz der globalen IT-Störung plane Eurowings rund 80 Prozent seines Flugprogramms zu erfüllen, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Das sei auch weiterhin das Ziel. Im weiteren Tagesverlauf sei aber mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen, hiess es auf der Webseite von Eurowings. "Wir tun alles in unserer Macht stehende, die Beeinträchtigungen für alle Gäste so gering wie möglich zu halten."

Aufgrund der Probleme entfalle die Vorabend-Gepäckaufgabe an den Flughäfen Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, und Stuttgart für Flüge am Samstag.

Lufthansa: Von Computer-Störung nur gering betroffen

Die Lufthansa sieht sich von den weltweiten Computer-Problemen "zur Zeit gering" betroffen. Es könne zu "Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen", teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt mit. Es gebe keine grösseren Auswirkungen wegen der IT-Probleme, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur, ohne Zahlen zu nennen. "Erheblich beeinträchtigt ist der Flugbetrieb am Flughafen BER." Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten für ihre Passagiere. Computer-Probleme führten am Freitag weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen.

Air France-KLM stellt Flugbetrieb wegen der weltweiten IT-Probleme vorerst ein

Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellt wegen der weltweit aufgetretenen Computerprobleme den Grossteil des Betriebs ein. Das teilte KLM in Amsterdam mit.

Swiss muss wegen Störung Flüge in Europa streichen

Ein global fehlgeschlagenes Update der Cybersicherheitsfirma Crowdstrike hat am Freitag die Flugpläne am Flughafen Zürich durcheinander gewirbelt. Die Flugsicherung Skyguide und die Fluggepäckabfertigungen hatten Probleme. Spitäler, Telekomanbieter und Finanzdienstleister waren nicht oder nur am Rand betroffen.

Der Flughafen Zürich strich am Vormittag Flüge in die USA, nahm sie am Nachmittag aber wieder auf. Flüge nach Zürich starteten zeitweise nicht mehr.

Mehrere Airlines hatten Verspätungen oder strichen Flüge. Nach Flughafenangaben fielen mindestens 100 Flüge von und nach Zürich aus. Ab Mittag fuhr der Flughafen die Landungen wieder auf 100 Prozent hoch.

Die Fluggesellschaft Swiss sagte einige Flüge innerhalb Europas ab. Ihre Systeme waren aber von der Panne bei Crowdstrike ebenso wenig wie jene der Landesflughäfen betroffen. Die Landesflughäfen und die Swiss empfahlen Passagieren, sich bei ihrer Airline über den Stand des Fluges zu informieren, bevor sie zum Flughafen aufbrachen.

Skyguide schränkt Kapazitäten ein

Skyguide musste wegen der Panne am Morgen die Kapazität im Transitverkehr über der Schweiz und für Landeanflüge auf Zürich vorübergehend um 30 Prozent herunterfahren. Zeitweise konnten nur noch in der Luft befindliche Flugzeuge mit Destination Zürich dort landen, wie der Flughafen mitteilte.

Am Nachmittag hob Skyguide die Kapazitätsreduktionen auf. Auch im An- und Abflug operierte das Unternehmen wieder normal. Die Flugsicherheit im Schweizer Luftraum war jederzeit gewährleistet, wie es weiter hiess.

Nicht betroffen von der Panne war der Flughafen in Genf, wie aus einer Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hervorging. Auch Skyguide arbeitete dort normal. Der binationale Flughafen Basel-Mülhausen meldete Probleme bei der Gepäckabfertigung. Die Flugsicherung dort besorgt Frankreich.

Check-in von Hand

Weil die Panne den Flugdienstleister Swissport stark beeinträchtigte, traten auf den drei Landesflughäfen Probleme bei der Gepäckabfertigung auf. Der Check-in erfolgte teilweise von Hand.

Die global tätige Servicefirma Swissport bestätigte, die meisten Abfertigungsanlagen für Fluggepäck seien in der Schweiz ausgefallen. Am Morgen suchte der Gepäckabfertiger mit Microsoft eine Lösung. Swissport ist nach eigenen Angaben die weltgrösste Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.

Auf die Spitäler hatte die Panne keine Auswirkungen. Das Berner Inselspital meldete, es sei nicht betroffen. Gleiches verlautete beim Zürcher Stadtspital Triemli und der Universitätsklinik Zürich. Das Spital Wallis überwachte seine Computer und gab Entwarnung. Die SBB meldeten keine Probleme.

Die Bundesverwaltung verzeichnete auch keine Störungen durch die Panne. Das Bundesamt für Cybersicherheit teilte mit, es habe Meldungen von verschiedenen Unternehmen und kritischen Infrastrukturen erhalten.

Die Stromlieferanten Axpo, CKW und BKW hingegen hatten mit dem Sicherheits-Update zu kämpfen. Einige Systeme waren betroffen und wurden am Nachmittag wieder hochgefahren Die Versorgungs- und Infrastruktursicherheit war immer garantiert. Die AKW-Betreiberin Alpic blieb von der Störung verschont.

Lufthansa von Computer-Störung nur gering betroffen

Die Lufthansa sieht sich von den weltweiten Computer-Problemen nach eigener Aussage "nur gering" betroffen. Es könne zu "Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen", teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt mit. Es gebe keine grösseren Auswirkungen wegen der IT-Probleme, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur, ohne Zahlen zu nennen.

Operative Auswirkung verursachten derzeit unter anderem die Probleme der verschiedenen betroffenen Flughäfen. Zu erheblichen Einschränkungen kam es etwa am Hauptstadt-Flughafen BER. Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten für ihre Passagiere, hiess es.

Computer-Probleme führten am Freitag weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen.

Via XETRA sinkt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 1,67 Prozent auf 5,78 Euro, währen die Ryanair-Aktie in Dublin 1,83 Prozent auf 16,385 Euro verliert.

