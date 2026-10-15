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15.10.2026 07:00:00

Ryanair streicht Kapazitäten, Lufthansa Cargo ersetzt A321-Frachter, Air Montenegro bekommt PSO-Strecken

Lufthansa
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Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Ryanairs Streichung von 700.000 Winter-Sitzplätzen und dem Wachstum an deutschen Flughäfen, dem Ersatz der A321-Frachter durch Grossraumflugzeuge bei Lufthansa Cargo und dem Zuschlag für Air Montenegro auf fünf subventionierte Strecken samt Frankfurt-Verbindung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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