Ryanair stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ryanair stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.57 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ryanair in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.56 Milliarden USD im Vergleich zu 6.40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch