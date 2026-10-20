Ryanair Holdings Aktie 653570 / US7835131043
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20.10.2026 11:45:07
Ryanair stationiert weiteres Flugzeug in Memmingen
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)
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ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
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