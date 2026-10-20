Ryanair stationiert weiteres Flugzeug in Memmingen

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

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Short 15’274.99 13.75 SPNB2U
Short 15’859.65 8.82 SJBCNU
SMI-Kurs: 14’485.95 20.10.2026 16:51:41
Long 13’777.24 19.29 STW8BU
Long 13’465.11 13.95 SYBVIU
Long 12’886.96 8.92 SOTBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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