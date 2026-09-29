Ryanair Holdings Aktie 653570 / US7835131043
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29.09.2026 17:39:57
Ryanair stationiert drei weitere Flugzeuge in Warschau-Modlin
Ryanair stationiert drei zusätzliche Flugzeuge am Flughafen Warschau-Modlin. Im Winterflugplan wird die Airline damit insgesamt neun Flugzeuge in Modlin stationieren und 30 Strecken bedienen, wie die Airline am Dienstag mitteilte. Ryanair rechnet damit, dass sich die Zahl der Passagiere in Modlin auf 3,2 Millionen verdoppelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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