Ryanair öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ryanair hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.98 Prozent auf 5.70 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch