Ryanair Holdings Aktie 653570 / US7835131043
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02.09.2026 06:37:00
Ryanair eröffnet neuen BER-Hangar erst im Winter
Der neue Wartungshangar von Ryanair am Flughafen Berlin-Brandenburg ist fertiggestellt und an das Vorfeld angeschlossen. Die für den Sommer angekündigte Eröffnung soll laut Ryanair nun aber erst im Winter stattfinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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