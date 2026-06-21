Ryanair Holdings Aktie 30087141 / US7835132033
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21.06.2026 17:30:00
Ryanair bindet CEO O'Leary bis 2032 - Aktie im Blick
Der für seine provokanten Sprüche bekannte Chef der Fluggesellschaft Ryanair , Michael O'Leary, bleibt bis April 2032 auf seinem Posten.
"Michael hat zugestimmt, die Ryanair-Gruppe zum Nutzen aller Aktionäre um weitere sechs Jahre bis April 2032 zu führen", sagte Ryanair-Chairman Stan McCarthy laut einer Mitteilung. O'Leary ist in der Vergangenheit immer wieder mit krawalligen Äusserungen aufgefallen und hat sich unter anderem einen Schlagabtausch mit dem US-Billionär Elon Musk geliefert. Den Posten als Chef der Ryanair Group hat der Manager seit 2019 inne, zuvor war er seit 1994 bereits Chef des Unternehmens Ryanair.
Europas grösster Billigflieger Ryanair rechnet wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten im laufenden Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März machte Ryanair einen überraschend hohen Milliardengewinn.
/swe/DP/men
DUBLIN (awp international)
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