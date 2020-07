Ryanair-Aktie bricht ein: Corona-Krise reisst Ryanair in die Verlustzone - Angst vor zweiter Welle

A A Drucken

Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat Europas grössten Billigflieger Ryanair im abgelaufenen Quartal nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie befürchtet.

"Wir haben keine Pläne, die Kapazitäten mittelfristig zu reduzieren", antwortete Finanzchef Neil Sorahan am Montag auf eine entsprechende Frage der Nachrichtenagentur Reuters. Er halte die Entscheidung der britischen Regierung "für bedauerlich, sehr enttäuschend", fügte er hinzu. Ryanair gehe davon aus, das es in den nächsten Wochen und Monaten weitere lokale Ausbrüche des Coronavirus geben werde und man flexibel damit umgehen müsse. Die spanische Regierung habe deutlich gemacht, dass das Land für Touristen offen bleibe. (Anzeige) Passende neue Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Berkshire Hathaway Inc. (B) / Coca-Cola Co. / Kraft Heinz Co. 55823873 65.00 % 13.50 % Baloise / Helvetia / Zurich 55823870 65.00 % 11.50 % Amazon.com Inc. / Netflix Inc. / Spotify 55823890 49.00 % 11.50 % Die britische Regierung hatte nach einer Welle von Coronavirus-Fällen in Spanien am Samstag eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisenden angeordnet, die aus dem Urlaubsland nach Grossbritannien zurückkehren. Für den wieder anlaufenden Tourismus in Spanien ist das ein herber Rückschlag. Die Briten stellten im vergangenen Jahr die grösste nationale Gruppe aller ausländischen Urlauber. Die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle erschwert den in der Corona-Krise gebeutelten Fluggesellschaften eine Prognose für das Geschäft. Europas grösste Billigfluggesellschaft Ryanair verbuchte in ihrem ersten Geschäftsquartal einen geringeren Verlust als befürchtet. Im Zeitraum April bis Juni schlug nach Steuern ein Verlust von 185 Millionen Euro zu Buche, den ersten Verlust in diesem Quartal überhaupt - Analysten hatten allerdings mit 232 Millionen Euro gerechnet. Angesichts der Ungewissheit könne Ryanair derzeit nicht absehen, ob im bis März laufenden Geschäftsjahr ein Gewinn erzielt werden könne. Konzernchef Michael O'Leary warnte vor einer möglichen zweiten Corona-Welle im Spätherbst zum Beginn der jährlichen Grippesaison. "Das ist gerade unsere grösste Angst", sagte er. Die Ryanair-Aktie gibt an der Londoner Börse derzeit 6,38 Prozent auf 10,21 Euro ab. Die Ryanair-Aktie gibt an der Londoner Börse derzeit 6,38 Prozent auf 10,21 Euro ab. DUBLIN (awp international)

Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com,Markus Mainka / Shutterstock.com