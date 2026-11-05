RxSight stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RxSight präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24.6 Millionen USD, gegenüber 30.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch