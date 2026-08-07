RxSight legte Quartalsergebnis vor

RxSight hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.29 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.290 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RxSight einen Umsatz von 33.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch