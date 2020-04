RWI: Abstand von Benzin- zu Rohölpreisen in Corona-Krise vergrössert

Von Andreas Kissler

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Abstand zwischen Benzin- und Rohölpreisen hat sich während Corona-Krise nach einer neuen Erhebung des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung vergrössert. Die Preise für Rohöl hätten nicht zuletzt in Folge der Corona-Pandemie die tiefsten Werte seit Jahrzehnten erreicht - die Preise für Kraftstoffe seien seither jedoch nicht im selben Masse gefallen, insbesondere die Dieselpreise. Das ergebe die Auswertung der Kraftstoff- und Rohölpreisdaten des Jahres 2020 im Rahmen des RWI-Benzinpreisspiegels, teilte das Institut mit.

In der Regel folgten die Kraftstoffpreise den Preisen für Rohöl mit einer gewissen Verzögerung. "Diese Verzögerung dauert bei Diesel ohne erkennbaren Grund immer noch an", so das RWI. Tatsächlich hätten sich die Diesel- und Rohölpreise seit Anfang März auseinanderentwickelt. Habe die Lücke Anfang März noch rund 80 Cent pro Liter betragen, habe sie sich bis zum 13. April auf knapp 1 Euro pro Liter vergrössert, so das Ergebnis der Auswertung der jüngsten Daten.

Die Auswertung hat laut den Angaben zudem ergeben, dass die Differenz zwischen den E10-Benzinpreisen und den Rohölpreisen pro Liter ebenfalls seit Anfang März gestiegen ist, sich nun aber wieder nahezu normalisiert hat. Mit rund vier Wochen erscheine die Verzögerung bei der Preisanpassung zwischen Benzin- und Rohölpreisen allerdings auch hier recht lang. Deutlich anziehende Preise erwartete das RWI vorerst nicht. "Mit deutlich steigenden Ölpreisen und infolgedessen anziehenden Kraftstoffpreisen ist wohl erst wieder zu rechnen, wenn es Anzeichen für eine Überwindung der Corona-Pandemie gibt", sagte der Umwelt-Experte des Instituts, Manuel Frondel.

