RWE will Entwicklungsgeschäft von Nordex übernehmen

Der Energiekonzern RWE will Teile des Hamburger Windanlagenherstellers Nordex SE übernehmen.

Beide Seiten unterzeichneten eine Vereinbarung über den möglichen Kauf der Wind- und Solar-Entwicklungspipeline, die sich hauptsächlich auf Frankreich konzentriert. Demnach geht es um einen Wert von 402,5 Millionen Euro. Im vierten Quartal des Jahres soll der Deal vollzogen werden.

"Die geplante Übernahme dieses führenden europäischen Entwicklers im Bereich Erneuerbare Energien wird unsere Position in Frankreich als einem unserer Zielmärkte stärken", erklärte RWE-Finanzvorstand Markus Krebber. Die sehr attraktive Nordex-Projektpipeline biete dem Konzern "hervorragende Wachstumschancen".

Die Projekte umfassen insgesamt 2,7 Gigawatt - neben Frankreich auch in Spanien, Schweden und Polen. Allein in Frankreich hat Nordex Projekte von 1,9 Gigawatt geplant, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. RWE erklärte, dass rund 15 Prozent aller Projekte kurz vor der finalen Investitionsentscheidung stehen oder sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. 230 Megawatt seien durch Differenzverträge oder ähnliche Einspeisevergütungen gesichert. RWE AG hat bislang selbst 22 Gigawatt an Erneuerbaren-Anlagen in der Planung.

Bei einer Übernahme würden auch über 70 Nordex-Beschäftigte zu RWE kommen, vor allem in Frankreich. Sie sollen in die Tochtergesellschaft RWE Renewables integriert werden. Nordex selbst erklärte, es wolle die Entwicklung von Windprojekten in anderen Märkten fortsetzen. Die Transaktion müsste zuvor aber von der Aussenwirtschaftskontrolle in Frankreich genehmigt werden.

DJG/pso/sha

BERLIN (Dow Jones)