RWE vz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RWE vz veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE vz ein Ergebnis je Aktie von 1.17 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4.70 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 46.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch