RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 16:40:41
RWE vergleicht sich mit US-Behörden und erhält Milliardenentschädigung
DOW JONES--RWE U.S. Offshore, eine Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns RWE, hat sich mit dem US-Innenministerium auf einen Vergleich geeinigt, um rechtliche Ansprüche beizulegen und Pachten für Offshore-Windprojekte vor den Küsten von New York, Kalifornien und Louisiana zurückzugeben. Grund dafür ist die fehlende Genehmigungsfähigkeit dieser Standorte auf absehbare Zeit, in die RWE zuvor über eine Milliarde US-Dollar investiert hatte. Der Vergleich sieht nach Angaben von RWE Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar an den Essener Konzern vor. "Das Unternehmen sieht in dieser Lösung den besten Weg, die Interessen seiner Stakeholder zu wahren und Ressourcen auf Energieprojekte zu konzentrieren, für die eine verlässliche Umsetzungsperspektive besteht", so RWE weiter und fügte an, die Einigung ermögliche, das Kapital nun anderweitig einzusetzen, um "wertsteigernde Projekte, die eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung gewährleisten, schneller voranzutreiben".
RWE Americas soll sich nun neu ausrichten und sich auf verlässlichere US-Energieprojekte konzentrieren. Dazu gehören eine 900 Millionen Dollar schwere Beteiligung am Bau eines LNG-Terminals in Louisiana sowie die Reservierung von Gasturbinenkapazitäten im Wert von 300 Millionen Dollar zur Entwicklung von 15 Spitzenlast-Gaskraftwerken. Insgesamt plant das Unternehmen, in den nächsten sechs Jahren rund 17 Milliarden Euro in den USA zu investieren, um seine Erzeugungskapazitäten von derzeit 13 GW auf 22 GW im Jahr 2031 auszubauen.
RWE will sich aber den weiteren Angaben weiter auf den weltweiten Ausbau seiner Offshore-Aktivitäten konzentrieren und gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Offshore-Wind mit derzeit 18 Offshore-Windparks in Betrieb, vier im Bau und weiteren Projekten in der Entwicklung. Dazu gehören auch 6,9 GW an gesicherter Kapazität aus der jüngsten Ausschreibungsrunde für Offshore-Wind in Grossbritannien.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|RWE erhält 1,1 Milliarden Euro für Rückzug von US-Windkraftprojekten (AWP)
|
06.08.26
|Windkraft: USA zahlen über eine Milliarde Dollar, damit RWE keine Windparks baut (Spiegel Online)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|RWE vergleicht sich mit US-Behörden und erhält Milliardenentschädigung (Dow Jones)
|
06.08.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)