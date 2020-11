RWE veräussert 49% am Offshore-Windpark an Greencoat für 648 Mio GBP

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE verkauft 49 Prozent am britischen Offshore-Windpark Humber Gateway für 648 Millionen Euro an den britischen Investmentmanager Greencoat. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, wie der Essener Energiekonzern mitteilte. Der Verkauf sei Teil des Kapitalrotationsprogramms von RWE. Den Erlös will der DAX-Konzern zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Bereich Erneuerbare Energien verwenden. RWE werde 51 Prozent behalten und auch weiter den Betrieb des 219-Megawatt-Offshore-Windparks vor der Küste von East Yorkshire managen. Der Windpark wurde 2015 in Betrieb genommen.

Greencoat ist ein in Grossbritannien ansässiger Investmentmanager, dessen Fonds in britische Windparks und andere Projekte im Bereich Erneuerbare Energien investieren. Greencoat ist laut Mitteilung bereits an anderen britischen Anlagen von RWE beteiligt. Die seien der Offshore-Windpark Rhyl Flats sowie um die Onshore-Windparks Little Cheyne Court, Lindhurst und Middlemoor.

November 23, 2020 02:19 ET (07:19 GMT)