RWE übertrifft eigenen Ausblick und dämpft Erwartungen für 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Erträge aus der internationalen Stromerzeugung und ein starkes Handelsgeschäft haben RWE ein besseres Ergebnis beschert als der Energiekonzern selbst in Aussicht gestellt hatte. Das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie für 2023 bestätigte der Konzern in seiner Mitteilung. Für das laufende Jahr erwartet RWE jedoch wegen der deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Grosshandelsmärkten ein Ergebnis am unteren Ende der Zielspanne.

Im vergangenen Jahr stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) den Angaben zufolge auf 8,4 Milliarden Euro von 6,3 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte EBIT legte auf 6,35 von 4,57 Milliarden Euro zu. Der Konzern selbst hatte ein EBITDA von 7,1 Milliarden bis 7,7 Milliarden und ein EBIT von 5,0 Milliarden bis 5,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der bereinigte Nettogewinn kletterte auf 4,5 Milliarden von 3,2 Milliarden Euro. Auch hier lag die konzerneigene Erwartung mit 3,3 Milliarden bis 3,8 Milliarden Euro deutlich niedriger.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2024 06:44 ET (11:44 GMT)