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22.06.2026 18:31:41

RWE übernimmt Merheit an Amprion und sichert sich frisches Kapital

RWE
54.00 EUR -1.82%
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DOW JONES--RWE erhöht seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu einem Gesamtkaufpreis von rund 3,6 Milliarden Euro. Zudem sichert sich RWE frisches Kapital in Milliardenhöhe, um so die Mehrheit an Amprion zu übernehmen. Man habe Übereinkünfte mit fünf Anteilseignern der M31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie KG erzielt, um deren indirekte Anteile an Amprion zu erwerben, teilte RWE am Montagabend mit. Insgesamt wird sich dadurch der mittelbare Anteil von RWE an der Amprion auf 55 Prozent erhöhen. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktionen beläuft sich laut RWE auf rund 3,6 Milliarden Euro. RWE erwartet, dass alle Transaktionen im dritten Quartal 2026 vollzogen sein werden.

Der Energiekonzern will zur Finanzierung nun ein Aktienpaket im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals an institutionelle Investoren ausgeben. Die Privatplatzierung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre und setzt sich zu fast gleichen Teilen aus einer Kapitalerhöhung und dem Verkauf eigener Aktien zusammen. Als Ankerinvestoren haben laut RWE die Qatar Investment Authority und der norwegische Staatsfonds Norges Bank bereits vorab den Kauf von Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Euro zugesagt, was etwa ein Viertel des erwarteten Gesamtvolumens abdeckt.

Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der anzubietenden Aktien will der RWE-Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens festlegen und anschliessend bekannt geben. Im Anschluss an die Transaktion gilt für RWE eine dreimonatige Sperrfrist für weitere Kapitalmassnahmen. Die neuen Papiere sollen am 24. Juni 2026 zum Handel an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf zugelassen werden.

Amprion betreibt einen wesentlichen Teil des deutschen Stromübertragungsnetzes, also der grossen Stromtrassen, die quer durchs Land verlaufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 12:32 ET (16:32 GMT)

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