RWE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RWE hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5.41 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 3.75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch