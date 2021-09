RWE, NTE und Havfram bieten gemeinsam für Floating-Offshore-Windprojekt in Norwegen - RWE-Aktie stärker

Ein entsprechendes Partnerabkommen sei unterzeichnet worden, teilte RWE mit. Die norwegische Regierung will laut Mitteilung das Bieterverfahren noch in diesem Jahr starten.

Das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie habe mit Utsira Nord rund 30 Kilometer vor der Küste Norwegens westlich der Insel Svendsholmen gelegen eine neue Fläche ausgewiesen, auf der bis zu 1,5 Gigawatt (GW) neue Floating-Offshore-Kapazität gebaut werden kann.

"Utsira Nord ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, mit zwei starken norwegischen Partnern ein Floating-Offshore-Windprojekt im industriellen Massstab zu entwickeln", sagte Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind RWE Renewables. Das Unternehmen untersuche derzeit in drei Gemeinschaftsprojekten in Norwegen, den USA und Spanien das Potenzial der Floating-Offshore-Wind-Technologie und sei somit gut aufgestellt, um weitere Projekte in der norwegischen Nordsee realisieren zu können. "Wir werden unsere Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir in unseren Pilotprojekten aufbauen, perspektivisch in Norwegen einbringen", sagte Utermöhlen.

NTE zählt zu den grössten Erzeugern von Erneuerbaren Energien in Norwegen. Havfram ist im Bereich der Unterwasser-, Erdöl- und Erdgasgewinnung sowie der Offshore-Windkraft aktiv.

RWE-Aktien verteuern sich im XETRA-Handel zeitweise um 0,45 Prozent auf 33,19 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)