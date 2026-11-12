RWE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RWE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -2.39 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1.17 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.70 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 3.21 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch