RWE bestätigt Prognose und vorläufige Zahlen

ESSEN (awp international) - Der Energiekonzern RWE rechnet weiterhin mit Ergebnisdruck wegen der zuletzt gesunkenen Strompreise. Das Management bestätige seine Prognosen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstagmorgen in Essen mit. RWE hatte bereits vor anderthalb Monaten mitgeteilt, dass der operative Gewinn 2024 lediglich das untere Ende der im November anlässlich eines Kapitalmarkttags veröffentlichten Zielspanne erreichen dürfte. Damals hatte das Management eine Bandbreite von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen veröffentlicht. Diese gelte trotz der seitdem stark gefallenen Strompreise weiterhin, hiess es am Donnerstag.

Die ebenfalls Ende Januar mitgeteilten Zahlen auf vorläufiger Basis für 2023 wurden nun bestätigt. Demnach verdiente RWE vergangenes Jahr im Tagesgeschäft knapp 8,4 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen - wie ebenfalls bereits bekannt - 1,00 Euro je Aktie als Dividende erhalten. Im laufenden Jahr plant RWE eine Erhöhung um 10 Cent./lew/stk